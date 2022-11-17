Apple выпустила tvOS 16.1.1 с исправлением отображения памяти в Apple TV

Вышла прошивка tvOS 16.1.1 для приставки Apple TV 4K, которая была представлена в октябре.

Обновление исправляет баг, когда приставка с объёмом встроенной памяти 128 ГБ при заполнении на 64 ГБ начинала отображать ошибку нехватки памяти.

Из-за вышеуказанной проблемы многие пользователи не могли установить дополнительные приложения из App Store. Система выдавала предупреждение о недостатке свободного места и отменяла загрузку.