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iPad 5 и iPad Pro 1-го поколения не получат iPadOS 17

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Валентин Снежин сегодня в 09:49

Один из источников зарубежного сайта iPhonesoft узнал, какие модели iPad не смогут получить поддержку новой iPadOS 17. Стоит сразу отметить, что ранее ресурс рассказал на какие устройства не получится установить iOS 13, iOS 14 и iOS 16, поэтому доля доверия к нему есть.

iPadOS 17 не получат следующие модели:

  • iPad 5-го поколения;
  • 9,7-дюймовый iPad Pro;
  • 12,9-дюймовый iPad Pro.

Исходя из указанных выше данных, поддержку новой ОС получат iPad Air 3, iPad 6, iPad mini 5, Pad Pro 2017 и более поздние модели.

Однако устройства, которые не вошли в список, могут получить iPadOS 17, но в более «урезанном» варианте.

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Теги: 
Источник:
9to5mac
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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