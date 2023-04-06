В iOS 17 исчезнет привычный «Пункт управления»

Грядущая версия iOS 17 может лишиться привычного вида «Пункта управления». По данным анонимных инсайдеров, которые ранее уже раскрывали планы Apple, в новой операционной системе будет увеличен фокус на повышение производительности и стабильности работы устройств.

Известно также, что «Пункт управления» претерпит значительные изменения, но их характер пока остается тайной.

Появившийся в iOS 11 в 2017 году «Пункт управления» не претерпел значительных изменений до настоящего времени. Однако Apple известна своей стремительной эволюцией и инновациями в дизайне.

Так что, не стоит удивляться, если в новой версии операционной системы мы увидим новый дизайн «Пункта управления», который будет соответствовать новым функциональным возможностям iOS 17.

Вчера стало известно, что пользователи iPhone 8 и iPhone X не смогут установить новую операционную систему от Apple. Обычно Apple поддерживает свои устройства в течение нескольких лет, но в этот раз iPhone 8 и iPhone X попали под список неподдерживаемых устройств.