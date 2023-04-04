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iOS 17 прекратит поддержку iPhone 8 и iPhone X

Еще не представленная iOS 17 сократит количество поддерживаемых моделей. Например, из списка обновлений выпадут iPhone 8 и iPhone X.

Сообщается, что iOS 17 и iPadOS 17 не будут работать с устройствам на A11 Bionic и более ранних версиях чипа. Без обновления окажутся:

  • iPhone 8;
  • iPhone 8 Plus;
  • iPhone X;
  • 9,7-дюймовый и 12,9-дюймовый iPad Pro первого поколения;
  • iPad пятого поколения.

Единственными исключениями будут модели iPad шестого и седьмого поколений с чипом A10 Fusion и iPad Pro второго поколения с диагональю 10,5 и 12,9 дюймов с чипом A10X Fusion.

В прошлом году iOS 16 и iPadOS 16 прекратили поддержку довольно многих устройств, включая iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, оригинальный iPhone SE, последний iPod touch, iPad Air второго поколения и iPad mini четвертого поколения.

Ожидается, что Apple анонсирует iOS 17 во время своего выступления на WWDC 5 июня.

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Источник:
Macrumors

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