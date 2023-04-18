В iOS 17 появится возможность скачивать приложения в обход App Store

Популярный журналист Марк Гурман из Bloomberg в новой заметке упомянул, что с релизом iOS 17 появится возможность устанавливать приложения из сторонних источников на iPad и iPhone. Это уже не первый слух на эту тему.

Apple разрешит скачивать приложения не только из App Store не по доброй инициативе. Такое решение компания примет, чтобы соответствовать новым европейским законам. Последние обязывают купертиновцев и Google убрать ограничения по скачиванию приложений в обход официальных магазинов.

Новая iOS будет представлена с 5 по 9 июня на конференции WWDC 2023. Помимо этого, на мероприятии ожидаются следующие анонсы:

первая гарнитура смешанной реальности и операционная система xrOS для нее;

новые MacBook;

iPadOS 17;

macOS 14;

крупное обновление watchOS 10.