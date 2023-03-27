В iOS 17 могут добавить возможность скачивать приложения из сторонних магазинов

Популярный журналист Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что Apple в процессе разработки изменила планы по развитию iOS 17. Ее анонс состоится в июне в рамках конференции WWDC 2023.

Компания собиралась выпустить основательное обновление по исправлению ошибок и не повторить ситуации с iOS 16, которая отличилась срывом сроков и стабильными багами. Однако теперь купертиновцы готовят функцию под кодовым именем Dawn. Предполагается, что такое название дали возможности устанавливать приложения из сторонних источников.

Добавив возможность устанавливать сторонние приложения, Apple может учесть новые требования европейского законодательства.