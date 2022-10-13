iOS 16 не шифрует весь трафик через VPN

Специалисты по безопасности Томми Мыск и Талал Хадж заявили, что iOS 16 не шифрует передаваемые данные при активации VPN.

По плану система должна полностью шифровать исходящий трафик после включения VPN. Изначально система сбрасывает все активные подключения и перезапускает их зашифрованном виде. Но на самом деле система оставляет обычное подключение для собственных приложений Карты, Здоровье и Wallet.

Аналогичная проблема наблюдается еще с iOS 13 и Apple знает о ней, но никак не торопится исправить ситуацию.

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