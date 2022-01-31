В iOS 16 появятся функциональные виджеты

В сети появилось первое изображение, которое якобы показывает интерфейс iOS 16. Эту систему представят на WWDC 2022 в июне. И, судя по утечке, новинка получит более функциональные виджеты.

Они называются InfoShack и позволят выполнять больше действий. К примеру, с рабочего стола можно будет регулировать яркость экрана, громкость звука, включать фонарик и выполнять другие подобные действия. Это, как ожидается, позволит экономить время для тех или иных задач.

Помимо этого, ожидается появление более компактных виджетов. При этом пока неясно, какие смартфоны получат новую систему. Есть основания полагать, что это будет как минимум линейка iPhone 7.

При этом отметим, что iOS 16 принесёт и другие серьёзные изменения. Как ожидается, она станет крупнейшим обновлением за последние годы.

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