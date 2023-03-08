iOS 16.4 позволяет использовать отдельный Apple ID для загрузки бета-версий

Apple меняет правила доступа к бета-версиям iOS и iPadOS. Начиная с iOS 16.4 и iPadOS 16.4, требуется отдельный Apple ID, который связан с учетной записью разработчика. Таким образом можно использовать два разных Apple ID. Отдельная учетная запись будет использоваться только для загрузки ПО, а основная останется активной.

Ранее пользователи должны были войти в учетную запись разработчика под личным Apple ID, чтобы получить доступ к бета-версии.

Эти изменения повлияют на бета-версии после iOS 16.4 и будет заметны во время тестирования бета-версии iOS 17, которая должно выйти в этом году.