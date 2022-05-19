Компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 15.6. Обновление могут загрузить пользователи с аккаунтом разработчика. Какие есть изменения в iOS 15.6 пока неизвестно, но по мере изучения кода, будут появляться новые подробности.

На днях состоялся выход iOS 15.5 для всех пользователей. В ней изменили интерфейс сервиса Apple Pay Cash (работает в США), добавили функцию «Универсальное управление» и исправили различные ошибки.

Совсем скоро Apple может представить iOS 16 на конференции для разработчиков WWDC 2022, которая начнётся 6 июня.

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