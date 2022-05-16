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Новости

Apple выпустила iOS 15.5

Apple выпустила iOS 15.5 для всех поддерживаемых iPhone. Номер сборки идёт под номером 19F77.

Как обычно, система получила исправление ошибок и повышенную стабильность. Небольшое количество изменений также присутствует:

  • С помощью приложения Wallet можно отправлять и запрашивать деньги у пользователей Apple Cash (В РФ недоступно)
  • Подкасты получили настройку для ограничения эпизодов, которые есть в iPhone
  • Исправление автоматизации, которая не корректно работала по прибытию или отъезду пользователя

Вес обновления около 670 МБ. Загрузить iOS 15.5 можно из Настроек > Основные > Обновление ПО.

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Источник:
The GEEK

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