Apple анонсировала WWDC 2022

Apple анонсировала дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022. Мероприятие пройдёт с 6 по 10 июня. Как и в прошлый раз, конференция состоится в онлайн-формате, но один день (6 июня) всё-таки пройдёт в Apple Park.

Ожидается анонс iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 и tvOS 16. После презентации разработчики получат доступ к первым бета-версиям новых операционных систем.

Кроме того, есть вероятность, что Apple представит технические новинки, а также расскажет о новом продукте – подписке на iPhone.

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