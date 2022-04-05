Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Вышла первая бета-версия iOS 15.5

Apple выпустила первую бета-версию iOS 15.5. Пока она доступна только для разработчиков и участников программы бета-тестирования.

Апдейт под номером 19F5047e исправляет ошибки предыдущих версий, и улучшает производительность системы. Вот несколько изменений:

  • В коде iOS 15.5 было обнаружено упоминание приложения Apple Classical, которое создаётся в дополнении к Apple Music.
  • Пользователи сервиса денежных переводов Apple Pay Cash могут запросить или отправить деньги сразу из Wallet. Функция доступна только в США.
  • Подарочные карты iTunes переименуют в Apple Balance. Она будет отображаться в Wallet, как Apple Card и Apple Pay Cash. На ней будут храниться средства с подарочных карт iTunes и Apple Store.

Вес обновления составляет около 5,5 ГБ. Обновиться до iOS 15.5 beta 1 могут владельцы сертификата разработчика.

Мы не рекомендуем использовать основной iPhone для использования бета-версий iOS.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

Теги: 
Источник:
The GEEK, 9to5mac
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии