Вышла первая бета-версия iOS 15.5

Apple выпустила первую бета-версию iOS 15.5. Пока она доступна только для разработчиков и участников программы бета-тестирования.

Апдейт под номером 19F5047e исправляет ошибки предыдущих версий, и улучшает производительность системы. Вот несколько изменений:

В коде iOS 15.5 было обнаружено упоминание приложения Apple Classical, которое создаётся в дополнении к Apple Music.

Пользователи сервиса денежных переводов Apple Pay Cash могут запросить или отправить деньги сразу из Wallet. Функция доступна только в США.

Подарочные карты iTunes переименуют в Apple Balance. Она будет отображаться в Wallet, как Apple Card и Apple Pay Cash. На ней будут храниться средства с подарочных карт iTunes и Apple Store.

Вес обновления составляет около 5,5 ГБ. Обновиться до iOS 15.5 beta 1 могут владельцы сертификата разработчика.

Мы не рекомендуем использовать основной iPhone для использования бета-версий iOS.

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