На бете iOS 14.7 отваливается SIM-карта

Компания Apple начала распространение второй бета-версии iOS 14.7 и iPadOS 14.7. И, как оказалось, у системы для смартфонов есть проблемы. Если точнее, то возникает сбой SIM-карты. Смартфоны выдают сообщение SIM Failure, из-за чего, собственно, звонить оказывается невозможно.

При этом не происходят входящие и исходящие звонки. Причём проблема, похоже, затронула только новые модели с eSIM. И именно те, которые используют виртуальную, а не физическую карту.

Решения от компании пока нет, рекомендуется или ждать патча, или удалить прошивку. Для этого надо перейти в «Настройки» —> «Общие» —> «Хранилище iPhone», найти в перечне iOS 14.7 beta 2 и удалить её.

Отметим, что официального комментария из Купертино по поводу этой проблемы пока что нет.

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