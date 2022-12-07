Интро GTA Vice City воссоздали на Unreal Engine 5

Мощь современных игровых движков поражает. На данный момент один из лучших является Unreal Engine 5. И вот на YouTube-канале TeaserPlay вышло видео, в котором авторы переосмыслили вступительную заставку легендарной GTA Vice City на этом движке.

По словам фанатов, они постарались использовать технологии Lumen, Nanite, трассировку лучей, анаморфотную камеру и хроматическую аберрацию, чтобы воссоздать дух и атмосферу фильмов 80-х годов.

При этом ролик лишь показывает возможности движка, о воссоздании всей игры на Unreal Engine 5 пока не говорится.

При этом в ролике есть огрехи, касающиеся лицевой анимации, и некоторых других моментов.