Instagram, WhatsApp и Facebook заработали после крупного сбоя

Facebook и его дочерние сервисы начали работать. Пока в компании идёт этап восстановления, поэтому у пользователей могут наблюдаться какие-либо сбои.
Instagram, WhatsApp и Facebook перестали работать по всему миру с 18:00 по мск. Сам сбой стал крупнейшим за последние годы и продолжался более шести часов. Его причиной послужило обнуление DNS Facebook из таблиц глобальной маршрутизации. Эксперты считают, что всё произошло из-за удалённого обновления ПО сетевого оборудования.
Кроме того, проблема коснулась самих сотрудников компании. Они не могли воспользоваться внутренними сервисами для коммуникации между собой.
Глава техслужбы Facebook сообщил, что сбои в работе сервисов произошли из-за проблем с сетью.
В компании по-прежнему не раскрывают причины сбоя. Тем временем в блоге Cloudflare опубликовали заметку о том, как Facebook мгновенного исчез из Интернета.
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