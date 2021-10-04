Instagram, WhatsApp и Facebook заработали после крупного сбоя

Facebook и его дочерние сервисы начали работать. Пока в компании идёт этап восстановления, поэтому у пользователей могут наблюдаться какие-либо сбои.

Instagram, WhatsApp и Facebook перестали работать по всему миру с 18:00 по мск. Сам сбой стал крупнейшим за последние годы и продолжался более шести часов. Его причиной послужило обнуление DNS Facebook из таблиц глобальной маршрутизации. Эксперты считают, что всё произошло из-за удалённого обновления ПО сетевого оборудования.

Кроме того, проблема коснулась самих сотрудников компании. Они не могли воспользоваться внутренними сервисами для коммуникации между собой.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Глава техслужбы Facebook сообщил, что сбои в работе сервисов произошли из-за проблем с сетью.

В компании по-прежнему не раскрывают причины сбоя. Тем временем в блоге Cloudflare опубликовали заметку о том, как Facebook мгновенного исчез из Интернета.