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Новости

Instagram, WhatsApp и Facebook заработали после крупного сбоя

Facebook и его дочерние сервисы начали работать. Пока в компании идёт этап восстановления, поэтому у пользователей могут наблюдаться какие-либо сбои.

Instagram, WhatsApp и Facebook перестали работать по всему миру с 18:00 по мск. Сам сбой стал крупнейшим за последние годы и продолжался более шести часов. Его причиной послужило обнуление DNS Facebook из таблиц глобальной маршрутизации. Эксперты считают, что всё произошло из-за удалённого обновления ПО сетевого оборудования.

Кроме того, проблема коснулась самих сотрудников компании. Они не могли воспользоваться внутренними сервисами для коммуникации между собой.

Глава техслужбы Facebook сообщил, что сбои в работе сервисов произошли из-за проблем с сетью.

В компании по-прежнему не раскрывают причины сбоя. Тем временем в блоге Cloudflare опубликовали заметку о том, как Facebook мгновенного исчез из Интернета.

Источник:
The GEEK, Twitter

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