В Facebook, Instagram и WhatsApp произошел крупнейший сбой

В сервисах Facebook произошёл глобальный сбой по всему миру. Кроме самой соцсети, дочерние сервисы Instagram и WhatsApp перестали работать. Пользователи не могут обновить ленту, вести переписку и публиковать контент.

Сбой наблюдается с 18:00 по мск и продолжается до сих пор. Зарубежные СМИ сообщают, что не работают не только сервисы и приложения соцсети, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы компании.

Confirmed: The DNS records that tell systems how to find https://t.co/qHzVq2Mr4E or https://t.co/JoIPxXI9GI got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail? — briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021

Сотрудники компании не могут общаться друг с другом привычными способами, что еще больше усугубляет ситуацию. А сам сбой произошёл в записях DNS. По имеющимся сведениям они были обнулены.

Проблема затронула также главу Facebook Марка Цукерберга. Он потерял из-за сбоя $6,6 млрд и опустился на 6 место в списке миллиардеров.