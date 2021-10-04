В Facebook, Instagram и WhatsApp произошел крупнейший сбой

В сервисах Facebook произошёл глобальный сбой по всему миру. Кроме самой соцсети, дочерние сервисы Instagram и WhatsApp перестали работать. Пользователи не могут обновить ленту, вести переписку и публиковать контент.
Сбой наблюдается с 18:00 по мск и продолжается до сих пор. Зарубежные СМИ сообщают, что не работают не только сервисы и приложения соцсети, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы компании.
Сотрудники компании не могут общаться друг с другом привычными способами, что еще больше усугубляет ситуацию. А сам сбой произошёл в записях DNS. По имеющимся сведениям они были обнулены.
Проблема затронула также главу Facebook Марка Цукерберга. Он потерял из-за сбоя $6,6 млрд и опустился на 6 место в списке миллиардеров.
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