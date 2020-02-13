Instagram вернёт просмотр последних публикаций
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Instagram вернёт просмотр последних публикаций

В Instagram может вернуться полезный функционал в виде возможности просмотра последних публикаций. Сейчас новая функция под названием «Последние публикации» проходит тестирование и реализована в виде всплывающего окна с предложением перейти в специальный раздел.

  • Instagram

Новые возможности были найдены в коде приложения для Android. Сами разработчики пока никак не подтвердили работу над хронологической лентой. По слухам, анонс может произойти в ближайшее время.

Instagram отказался от показа публикаций по времени их добавления в 2016 году в пользу алгоритмической ленты. С тех пор пользователю показываются посты на основе его предпочтений. Кроме того, соцсеть не дала возможность выбирать между алгоритмом и простой лентой последних публикаций.

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