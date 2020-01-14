Instagram тестирует личные сообщения в веб-версии

Instagram начал тестировать личные сообщения профиля под названием Direct в десктопной версии соцсети. Пока он доступен только малой части пользователей.

Тестирование началось с 14 января и лишь небольшой процент пользователей по всему миру может опробовать его. Более широкий доступ к Директу появится позже.

Личные сообщения через веб-версию Instagram станет отличным инструментом для блогеров, рядовых пользователей и бизнеса. Например, вести переписку с клиентами через смартфон не очень удобно для предпринимателей, а сторонние платные расширения работаю через раз.

Весь интерфейс и управление Direct останутся без изменений. Пользователи также смогут общаться, создавать новые беседы и чаты. Кроме того, можно будет “лайкать” и получать уведомления о новых сообщениях.