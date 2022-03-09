iPhone SE 3 получил увеличенную батарею

После весенней презентации Apple поделилась некоторыми подробностями о новом iPhone SE 3-го поколения. Компания рассказала, что аккумулятор в смартфоне увеличился, а размеры корпуса остались без изменений.

Благодаря процессору A15 Bionic, автономность нового iPhone SE увеличилась до 15 часов воспроизведения видео. В прошлом поколении этот показатель был на уровне 13 часов с батареей на 1821 мАч.

Традиционно компания не раскрыла ёмкость аккумулятора. Поэтому придётся ждать первых разборов смартфона после 18 марта.

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