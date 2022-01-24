Инсайдер рассказал, что Apple выпустит осенью 2022 года

Новый iPhone (очевидно, iPhone 14), недорогой планшет iPad, новый MacBook Air, Mac Pro, беспроводные наушники AirPods Pro 2, три модели Apple Watch и так далее.

Таким образом, новая осенняя презентация должна стать самой крупной в плане количества новинок. Пока неясно, насколько правдивы эти сведения, но, похоже, у компании реально есть большие планы.

Отметим, что линейка iPhone 14 должна получить большие изменения. Во-первых, она лишится версии mini. Во-вторых, у неё будет только два варианта диагоналей — 6,1 и 6,7 дюйма. При этом ожидается четыре модели — две обычные и две Pro. Судя по всему, только «прошки» лишатся вырезов на экране.

А весной компания может представить iPhone SE, iPad Air и другие устройства бюджетной категории.

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