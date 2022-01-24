Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Инсайдер рассказал, что Apple выпустит осенью 2022 года

Новый iPhone (очевидно, iPhone 14), недорогой планшет iPad, новый MacBook Air, Mac Pro, беспроводные наушники AirPods Pro 2, три модели Apple Watch и так далее.

Таким образом, новая осенняя презентация должна стать самой крупной в плане количества новинок. Пока неясно, насколько правдивы эти сведения, но, похоже, у компании реально есть большие планы.

Отметим, что линейка iPhone 14 должна получить большие изменения. Во-первых, она лишится версии mini. Во-вторых, у неё будет только два варианта диагоналей — 6,1 и 6,7 дюйма. При этом ожидается четыре модели — две обычные и две Pro. Судя по всему, только «прошки» лишатся вырезов на экране.

А весной компания может представить iPhone SE, iPad Air и другие устройства бюджетной категории.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.

Теги: 
Источник:
MyDrivers
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии