Первое живое фото экрана iPhone 14 Pro без «чёлки»

Сетевые источники опубликовали первое живое фото дисплейного модуля iPhone 14 Pro, которое подтверждает отсутствие «чёлки». Новинка получит два выреза (круглый и овальный). Похоже, что размещение Face ID под экраном не планируется (именно под неё и сделан крупный вырез).

При этом экране видимым будет только овальный вырез для камеры. Причём такая камера появится на всех моделях, а не только на старших. Помимо этого, она станет более широкоугольной, а Face ID будет работать точнее.

А вот подэкранного сканера отпечатка, похоже, не будет. Если он и появится, то только в iPhone 15, в версии этого года его ожидать не стоит.

Само собой, до появления официальных данных ещё много времени. Так что остаётся ждать новых утечек.