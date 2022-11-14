Инсайдер показал «финальный» дизайн складного смартфона Pixel Fold

Все мы давно знаем, что каждый производитель старается удивить своим складным смартфоном. Такие решения уже есть у Huawei, OPPO, Xiaomi и Samsung. По всей видимости Google не хочет отставать от данного тренда и готовит аналогичное складное устройство с прямой отсылкой к Pixel 7 Pro.

Сразу несколько инсайдеров со ссылкой на собственные источники в Google заявляли, что компания работает над условным Pixel Fold. Более того, известный инсайдер Джон Проссер рассказывает, что презентация смартфона состоится уже в мае 2023 года во время Google I/O 2023, а его ценник будет начинаться от $1799.

Также Проссер показал якобы финальный дизайн Pixel Fold на рендерах. Сзади тройная камера, а спереди миниатюрный вырез для фронталки. При этом в сложенном состоянии у устройства нет никаких щелей.

Ранее Джон Проссер публиковал точный дизайн Pixel 6 Pro и Pixel Watch, но в подлинности рендеров Pixel Fold пока есть сомнения.