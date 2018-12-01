Инсайдер подтвердил переименование iOS в iPhone OS

Сетевой информатор Макс Вайнбах опубликовал в твиттере подтверждение планов компании Apple по ребрендингу мобильной операционной системы. Согласно его утечке, новинка действительно будет называться iPhoneOS.

Leaked iPhone OS promo video pic.twitter.com/nE870mLKTo — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 21, 2020

Ролик, показанный в твите, выполнен в фирменной стилистике «яблочной компании» и является на текущий момент самым точным подтверждением намерений компании. Отметим, что это переименование вернёт название, которые система получила в 2007 году. О причинах такого «возращения к истокам» можно лишь догадываться.

Как ожидается, в 14-й версии операционной системы появится приложение для отслеживания физических нагрузок с функцией определения вида спорт. Также ей приписывают обновлённые возможности по части отслеживания физической активности с функцией определения вида спорта, новые возможности дополненной реальности, поддержку стилуса Apple Pencil. А ещё обещана новая версия браузера Safari. Возможно, в нём появится-таки поддержка расширений.

Помимо этого, ожидается презентация watchOS, iPadOS, macOS и tvOS пройдёт сегодня, 22 июня, в 20:00 по московскому времени. Apple проведёт мероприятие в онлайн-режиме из-за коронавируса.

Не исключено, что там же расскажут о новых аппаратных решениях. И, может быть, о новом названии iPhone.