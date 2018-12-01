Слухи: iPhone может сменить название

На грядущей конференции для разработчиков Apple WWDC 2020 должно произойти множество громких событий. Например, компания может переименовать iPhone в Apple Phone. Звучит не очень и довольно странное решение. Ведь не стоит лезть туда, что, итак, хорошо работает, а тем более приносит деньги компании.
Саму информацию опубликовал главный редактор зарубежного издания XDA Developers. Однако, он сам подчеркнул, что относится к такому слуху скептически. Единственное, что может сделать Apple, переименовать iOS в iPhone OS, как это было изначально со времён первого айфона.
Что в итоге придумала Apple узнаем уже 22 июня на прямой трансляции WWDC 2020.
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