Слухи: iPhone может сменить название
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Новости

Слухи: iPhone может сменить название

На грядущей конференции для разработчиков Apple WWDC 2020 должно произойти множество громких событий. Например, компания может переименовать iPhone в Apple Phone. Звучит не очень и довольно странное решение. Ведь не стоит лезть туда, что, итак, хорошо работает, а тем более приносит деньги компании.

Саму информацию опубликовал главный редактор зарубежного издания XDA Developers. Однако, он сам подчеркнул, что относится к такому слуху скептически. Единственное, что может сделать Apple, переименовать iOS в iPhone OS, как это было изначально со времён первого айфона.

Что в итоге придумала Apple узнаем уже 22 июня на прямой трансляции WWDC 2020.

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Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Пишу про технологии и жизнь. Работаю на Mac, в руках держу Android.
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