Инсайдер опубликовал новый рендер Huawei P40 Pro

Инсайдер и по совместительству дизайнер под ником Ben Geskin, опубликовал своё видение будущего смартфона Huawei P40 Pro.

Сзади на корпусе расположился прямоугольный блок с пятью модулями камеры. По предварительным данным смартфон получит основную камеру на 40 Мп, отдельный модуль макросъёмки и 3D ToF. Кроме того, будет доступен 10-кратный оптический зум.

Here's my vision of Huawei P40 Pro pic.twitter.com/ap3GU5cAt0 — Ben Geskin (@BenGeskin) January 5, 2020

В дисплее разместилась одинарная камера для селфи. Сам экран имеет закругленные края и минимальные рамки снизу и сверху.

Выход линейки Huawei P40 ожидается в марте этого года.