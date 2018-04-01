Инсайдер опубликовал новый рендер Huawei P40 Pro

Инсайдер и по совместительству дизайнер под ником Ben Geskin, опубликовал своё видение будущего смартфона Huawei P40 Pro.
Сзади на корпусе расположился прямоугольный блок с пятью модулями камеры. По предварительным данным смартфон получит основную камеру на 40 Мп, отдельный модуль макросъёмки и 3D ToF. Кроме того, будет доступен 10-кратный оптический зум.
В дисплее разместилась одинарная камера для селфи. Сам экран имеет закругленные края и минимальные рамки снизу и сверху.
Выход линейки Huawei P40 ожидается в марте этого года.
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