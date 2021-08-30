Инсайдер назвал даты презентаций iPhone 13, Pixel 6 и Xiaomi 11T

Китайский информатор Bald Panda поделился новыми данными о презентациях, которые пройдут в сентябре. Судя по всему, месяц будет жарким.
Итак, 13 сентября могут показать новые Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, хотя точной даты релиза пока нет. На следующий день, 14 сентября, ожидается презентация Apple, где представят будущие iPhone, Apple Watch, iPad и, наверняка, что-то ещё.
А 15 сентября может состояться презентация Xiaomi 11T и 11T Pro. Они могут стать первыми смартфонами бренда без приставки Mi в названии.
Помимо этого, ожидаются такие анонсы:
- Red Magic 6S Pro — 6 сентября;
- vivo X70 Series — 9 сентября;
- ColorOS 12 — 13 сентября;
- Huawei Nova 9 — 29 сентября.
А какой анонс вы ждёте больше всего?
Источник:Weibo
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