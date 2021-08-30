Инсайдер назвал даты презентаций iPhone 13, Pixel 6 и Xiaomi 11T

Китайский информатор Bald Panda поделился новыми данными о презентациях, которые пройдут в сентябре. Судя по всему, месяц будет жарким.

Итак, 13 сентября могут показать новые Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, хотя точной даты релиза пока нет. На следующий день, 14 сентября, ожидается презентация Apple, где представят будущие iPhone, Apple Watch, iPad и, наверняка, что-то ещё.

А 15 сентября может состояться презентация Xiaomi 11T и 11T Pro. Они могут стать первыми смартфонами бренда без приставки Mi в названии.

Помимо этого, ожидаются такие анонсы:

Red Magic 6S Pro — 6 сентября;

vivo X70 Series — 9 сентября;

ColorOS 12 — 13 сентября;

Huawei Nova 9 — 29 сентября.

А какой анонс вы ждёте больше всего?