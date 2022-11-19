Илон Маск запустил голосование за разблокировку Дональда Трампа в Twitter

Практически каждую неделю Илон Маск создаёт новый инфоповод для обсуждения в медийном пространстве. В этот раз новоиспеченный владелец соцсети Twiter Илон Маск, запустил голосование под названием «Восстановить аккаунт бывшего президента Трампа».

На момент создания заметки в голосовании приняли участие почти 10 млн пользователей. Основное большинство проголосовали за разблокировку. Само голосование закончится 20 ноября в 03:00 по Мск.

Аккаунт Дональда Трампа в Twitter был заблокирован в январе 2021 года из-за «подстрекательства к беспорядкам в Капитолии». Тогда на аккаунт 45-го президента США было подписано около 88 млн пользователей.