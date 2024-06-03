В соцсети X разрешили публиковать порнографию

Социальная сеть X (Twitter) внесла изменения в свои правила. Теперь пользователям официально разрешили публиковать порнографические материалы.

В частности, разрешается публикация изображений и видео наготы или сексуального характера, созданных и распространяемых по взаимному согласию взрослых, если такой контент помечен соответствующим образом и не бросается в глаза.

Однако использовать подобные изображения в качестве аватаров или баннеров в профиле запрещено. Материалы также будут недоступны для просмотра пользователями младше 18 лет.

«Сексуальное самовыражение — как в визуальной, так и в письменной форме — может быть полноценной формой художественного самовыражения. Мы считаем, что взрослые люди свободны создавать и потреблять контент, отражающий их убеждения, желания и опыт, в том числе связанные с сексуальностью. Мы уравновешиваем эту свободу, скрывая контент для взрослых от детей и взрослых пользователей, которые предпочитают его не видеть» Политика в отношении контента для взрослых соцсети X

До последних изменений X не имела четких правил относительно порнографического контента, фактически не запрещая, но и не разрешая его публикацию. Теперь же нововведения официально узаконивают такую практику. Изменения в правилах также касаются видео и изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.