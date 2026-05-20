Хакер раскрыл реальные продажи смартфона Трампа, слив данные клиентов Trump Mobile
Как оказалось, цифры более чем в 10 раз ниже тех, что фигурировали в СМИ.
Редакция The GEEK сегодня в 21:31
Смартфон от Дональда Трампа T1 еще не вышел, но вокруг него уже разгорелся очередной скандал. На этот раз в сети появились сообщения о возможной утечке данных клиентов Trump Mobile, оформивших предзаказы на устройство, пишет The Verge.

О проблеме первым рассказал YouTube-блогер «voidzilla». По его словам, анонимный хакер рассказал ему о найденной уязвимости на сайте Trump Mobile. Благодаря ей он смог получить базу пользователей с почтовыми и электронными адресами, а также номерами телефонов.

Об утечке рассказал и другой блогер под ником «penguinz0». Оба ютубера оформили предзаказы на T1 и обнаружили свои данные в файле, который прислал хакер.

Однако в этой ситуации интересен другой момент — утечка пролила свет на предполагаемый объем продаж устройства. Согласно данным «voidzilla», база содержала «примерно 10 000 уникальных клиентов и около 30 000 уникальных заказов на телефоны». При этом остается неясным, относятся ли все заказы именно к смартфону или часть связана с SIM-картами и тарифом «47 Plan». В любом случае, цифры заметно ниже 590 тысяч предзаказов, фигурировавших в СМИ ранее.

