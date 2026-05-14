Золотой смартфон Трампа T1 Phone начнут отправлять покупателям на этой неделе

Первые партии смартфонов T1 Phone от Дональда Трампа начнут отправляться покупателям уже на этой неделе. Об этом рассказали USA Today представители компании Trump Phone.

Устройство анонсировали еще год назад, после чего релиз T1 Phone неоднократно переносили. Сам смартфон несколько раз менял дизайн и характеристиками. С актуальной версией «Трампофона» можно ознакомиться в отдельном материале:

Компания-производитель оценила T1 Phone в $500 (~37 000 рублей), из которых $100 нужно внести в виде депозита для фиксации цены. Остальную сумму необходимо доплатить уже при получении смартфона.

Накануне издание Jezebel сообщало, что Trump Phone изменила условия обслуживания и теперь прямо говорится, что предзаказ «не гарантирует производство устройства или его поступление в продажу». По оценкам, на T1 Phone было оформлено около 590 тысяч предзаказов на сумму около $59 млн.