Золотой смартфон Трампа T1 Phone начнут отправлять покупателям на этой неделе | The GEEK
Новости

Золотой смартфон Трампа T1 Phone начнут отправлять покупателям на этой неделе

Согласно оценкам, было предзаказано около 590 тысяч смартфонов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:22
Золотой смартфон Трампа T1 Phone начнут отправлять покупателям на этой неделе

Первые партии смартфонов T1 Phone от Дональда Трампа начнут отправляться покупателям уже на этой неделе. Об этом рассказали USA Today представители компании Trump Phone.

Устройство анонсировали еще год назад, после чего релиз T1 Phone неоднократно переносили. Сам смартфон несколько раз менял дизайн и характеристиками. С актуальной версией «Трампофона» можно ознакомиться в отдельном материале:

Trump Mobile вновь обновила дизайн и характеристики смартфона T1

Компания-производитель оценила T1 Phone в $500 (~37 000 рублей), из которых $100 нужно внести в виде депозита для фиксации цены. Остальную сумму необходимо доплатить уже при получении смартфона.

Накануне издание Jezebel сообщало, что Trump Phone изменила условия обслуживания и теперь прямо говорится, что предзаказ «не гарантирует производство устройства или его поступление в продажу». По оценкам, на T1 Phone было оформлено около 590 тысяч предзаказов на сумму около $59 млн.

Обсудить

Главное по теме

Новости Trump Mobile вновь обновила дизайн и характеристики смартфона T1

Публике показали уже третью версию устройства, с анонса которого прошел уже год.
Новости Трамп намерен вмешаться в сделку по покупке Warner Bros. стримингом Netflix Новости Apple впервые начала производить всю линейку iPhone 17 для США в Индии

Похожие материалы

iQOO Продажи iQOO Z11 Lite стартовали в России

Новинка позиционируется как решение для учебных и повседневных задач.

 TECNO Ноутбук TECNO MEGABOOK S16 и наушники-клипсы FreeHear 2 вышли в России

Обе новинки уже доступны к покупке.

 Android Более 20 Android-смартфонов смогут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Google анонсировала расширение распространения функции Quick Share.

 Xiaomi Неанонсированный Xiaomi 17 Max стал доступен для предзаказа

«Максимальный» флагман готовится к выходу.

Скидки и подборки

ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями

Последние новости

Предзаказы на GTA 6 могут открыть уже на следующей неделе Minecraft получил аналог Hamachi для игры с друзьями без сторонних серверов iQOO 15T получил официальную дату выхода Sony выпустила Xperia 1 VIII — флагманский смартфон в новом дизайне Google представила Gemini Intelligence для Android с ИИ-виджетами Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры