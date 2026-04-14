Trump Mobile вновь обновила дизайн и характеристики смартфона T1

Публике показали уже третью версию устройства, с анонса которого прошел уже год.
Trump Mobile вновь обновила дизайн и характеристики смартфона T1

Компания Trump Mobile снова обновила информацию о своем смартфоне T1 на официальном сайте. На этот раз изменился дизайн устройства и его характеристики, сообщает The Verge.

Новая версия визуально ближе к тем прототипам, которые ранее демонстрировались журналистам. При этом с задней панели исчез крупный логотип T1, а фирменный золотой цвет и американский флаг остались.

Три версии дизайна смартфона T1

Согласно информации на сайте Trump Mobile, смартфон T1 получит:

  • 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц;
  • Процессор Snapdragon 7-й серии;
  • 512 ГБ памяти;
  • Основную камеру 50 Мп, телеобъектив 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольную камеру 8 Мп, фронтальную камеру 50 Мп;
  • Аккумулятор 5000 мАч, быструю проводную зарядку 30 Вт;
  • Сканер отпечатков пальцев и разблокировку по лицу;
  • Android 15.

Кроме того, теперь Trump Mobile предлагает T1 по «акционной цене» 499 долларов, тогда как ранее эта сумма позиционировалась как стандартная стоимость. При этом покупателям по-прежнему предлагается внести депозит в размере $100 для фиксации цены. Спустя почти год после анонса конкретные сроки начала продаж остаются неизвестными.

Трамп запустил оператора Trump Mobile и анонсировал смартфон T1 с золотым корпусом и флагом США
