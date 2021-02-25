Игровой смартфон Nubia Red Magic 6 получит экран на 165 Гц и активное охлаждение

В марте ожидается выход нового игрового смартфона Nubia Red Magic 6. И он, как утверждается, получит топовое железо и ряд «фишек».

Новинку оснастят экраном с частотой обновления в 165 Гц. Правда, на момент выхода, такой режим будут поддерживать только две игры — QQ Speed и Peace Elite. Помимо этого, смартфон получит однокристальную систему Snapdragon 888, аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч и сверхбыструю зарядку мощностью 120 Вт.

А ещё ему приписывают внешний активный кулер для охлаждения. Причём она будет использоваться не только во время игр, но и для охлаждения в процессе зарядки.

Смартфону также приписывают сенсорные «курки» на боковой стороне.

Данных о цене пока нет, но новинка, как ожидается, выйдет уже 4 марта