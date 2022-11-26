Игровой Red Magic 8 Pro получит зарядку 165 Вт

Nubia запустит игровой Red Magic 8 Pro через несколько недель. Смартфон уже прошел сертификацию 3C, но при этом большинство характеристик новинки остаются загадкой.

Одно из немногих, что стало известно из сертификации — мощность зарядки. Устройство получит 165-ваттную зарядку и аккумулятор на 5000 мАч. Предыдущие Red Magic 7 Pro и Red Magic 7S Pro имели 135-ваттные зарядки и разгонялись с нуля до 100% за 15 минут. Скорее всего, полный заряд Red Magic 8 Pro будет занимать еще меньше времени. Однако такие спецификации получат только китайские версии, глобальным приписывают только 65 Вт.

Также известно, что Red Magic 8 Pro наделят Bluetooth 5.2 и поддержкой 5G.

Ранее Nubia анонсировала, что их следующий игровой смартфон выйдет на Snapdragon 8 Gen 2. Предполагается, что это будет именно Red Magic 8 Pro.