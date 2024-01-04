Игроков Baldur’s Gate 3 начали блокировать на Xbox за запись откровенных сцен

На форумах появились жалобы игроков Baldur’s Gate 3, которые столкнулись с проблемой блокировки аккаунтов на Xbox. Как оказалось, записи геймплейных видео загружаются на сервера Microsoft, где проходят проверку. В случае наличия наготы пользователи получают временный бан.

Например, один пользователь Reddit получил бан почти на год, записав три таких видео, которыми хотел поделиться с братом. Игрок считает бан несправедливым, учитывая, что Microsoft официально выпустила игру на Xbox, зная о её содержании, которое отражено в возрастном рейтинге. При этом блокировка происходит очень быстро, вероятно автоматически, и у игроков нет возможности связаться с поддержкой для разрешения проблемы.

Директор издательского отдела Larian Майкл Даус признал наличие проблемы и сообщил, что стороны обсуждают её решение. В январе Daddy-Vegas сообщил о снятии бана, возможно, благодаря вмешательству Larian Studios.

Игроки теперь советуют отключить автоматическую загрузку клипов на серверы Microsoft, чтобы избежать подобных блокировок.