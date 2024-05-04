Инсайдер: в начале 2025 года Baldur’s Gate 3 может выйти на iPad Pro и топовых iPhone

Хит прошлого года Baldur’s Gate 3 должен выйти на iOS вслед за другими ААА-проектами. Об этом сообщает популярный тестировщик устройств Android и Apple под ником Dame Tech.

По слухам выход произойдет в самом начале 2025 года. На данный момент в App Store уже появились такие игры, как Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake и Death Stranding. Однако, Apple на этом явно не остановится.

Судя по информации от инсайдера, Baldur’s Gate 3 заглянет именно на iPad Pro, но также возможен запуск на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Также стоит учитывать, что к тому моменту во всем мире уже будет доступна новая версия для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Так что, вероятно, игра будет совместима с двумя флагманами.