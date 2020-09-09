HWD: Роберт Паттинсон заболел COVID-19, выход нового Бэтмена откладывается

Грустные новости со съемочной площадки нового Бэтмена. Главный герой Роберт Паттинсон заболел коронавирусом. Это случилось практически через несколько дней после возобновления работы в студиях за пределами Лондона.

Представители Warner Bros. комментировать ситуацию отказались. Говорят, заболел один сотрудник, отправлен на изоляцию, съемки приостановлены. Однако источники сообщают, что Covid-19 именно у Паттинсона.

Выход нового Бэтмена запланирован на 2021 год. Хочется верить, но как-то с планированием в этом году беда.