Huawei закрыла онлайн-магазин VMAIL в России

Компания Huawei внезапно приостановила продажи через свой интернет-магазине VMALL в России. Заказы перестали принимать с 1 августа. Аналогичное решение действует и для приложения.

С 1 августа 2022 года в 10:00 (по московскому времени) компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине VMALL https://shop.huawei.ru, а также в мобильном приложении HUAWEI VMALL. Говорится в сообщении интернет-магазина

Все заказы, которые была размещены ранее, будут доставлены в обычном режиме. Также товары, которые уже были куплены через VMALL, продолжат получать гарантию от производителя.

Причина остановки продаж остаются неизвестными. Кроме того, неизвестно, когда будет возобновлена работа VMALL в России. Любопытно, но другой онлайн-магазин Consumer Huawei продолжает свою работу.

Ранее в России закрылись фирменные магазины Huawei, которые управлялись бизнес-партнерами компании.

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