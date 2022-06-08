Huawei закрывает свои магазины в России

Фирменные магазины Huawei начали закрываться в России. Уже сейчас свою работу приостановило 4 магазина из 19, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к компании.

28 февраля прекратила работать точка в торговом центре «Ривьера» в Москве. Следом закрылись магазины в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону.

По информации источника, основные причины — нехватка продукции на складах и падение спроса на смартфоны. Также есть мнение, что магазины продолжат закрываться и дальше.

Близкий к Huawei источник РБК подчеркнул, что у Huawei нет собственных магазинов в России. Это бизнес партнёров, которые приняли решение о закрытии на фоне отсутствия товаров.

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