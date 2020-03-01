Huawei выпустила новую оболочку EMUI 10.1
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Новости

Huawei выпустила новую оболочку EMUI 10.1

На недавнем мероприятие, где компания Huawei представляла свою новую флагманскую линейки смартфонов P40, состоялся анонс и собственной графической оболочки EMUI 10.1. Сейчас же есть возможность более подробно ознакомиться с нововведениями, которых хоть и не так много, но именно те, о которых мечтали пользователи.

Итак, кроме голосового помощника Celia, можно отметить улучшение графического интерфейса. Это отлично видно при перелистывании экрана, когда анимация замедляется перед тем, как остановиться совсем. Это сделано с учетом человеческого восприятия. Теперь для появления боковой панели достаточно лишь провести пальцем к центру от любого края дисплея. Сами же приложения из боковой панели пользователь сможет перемещать по экрану. Работа с изображениями, текстом и файлами из боковой панели, также претерпела изменений, теперь их можно переносить из одного приложения в другое.

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На данный момент пользователи в новой графической оболочке могут воспользоваться новой панелью управления, с помощью которой можно обнаружить доступные устройства к подключению. Для их соединения с устройством достаточно выбрать и нажать на кнопку соединения. Эта же панель вызывается из любого места экрана и ее можно использоваться для включения режима «Мультискрин» и настройки проекции экрана смартфона.

В EMUI 10.1 появилась новая функция, которая позволяет совершать звонки между устройствами производителя с разрешением Full HD – MeeTime. В этом же приложении встроены алгоритмы, которые повышают яркость при слабом освещении и обеспечивают плавную работу при слабом сигнале интернета. Кроме того, пользователи могут демонстрировать свой экран собеседнику и в это же время делать пометки на экране.

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Значительно улучшилась работа приложения Huawei Share, который теперь может коннектиться и с устройствами других производителей. Режим «Мультискрин» для MateBook позволяет осуществлять звонки через ноутбук, но после соединения со смартфоном. Данная технология использует камеру и микрофон ноутбука, как будто это элементы смартфона. Уже известно, что EMUI 10.1 будет доступна для более 30 смартфонов от Huawei, но какие точно, станет известно позже.

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