Huawei собирается показывать рекламу в своих смартфонах

Мы знаем, что у Huawei сейчас не самые лучшие времена. Всему виной натянутые отношения с США. Именно из-за этого компания уже вовсю «пилит» альтернативу Android. Более того, ведется работа над Huawei Mobile Services. Еще одной инновацией может стать запуск рекламы в графической оболочке, наподобие MIUI.

О такой возможности уже заявили несколько никак не связанных с собой источников. Всему виной документация «Условий пользования» сервисами, которая утекла в сеть. Именно здесь подтверждается создание рекламной платформы – Huawei Ads. Эта функция появится на смартфонах, которые будут выходить без сервисов Google.

Что касается данных пользователей для корректного отображения рекламы, то они будут собираться и храниться в ЦОД, которые расположены в Гонконге и Сингапуре. Если же пользователь будет не против, то и его местоположение будет мониториться через GPS для показа «корректной» рекламы.