Huawei готовит к выходу два смарт-телевизора Smart Screen V 2022

Компания Huawei в этом месяце может представить смарт-телевизоры Smart Screen V 2022. По слухам, серия пополнится двумя моделями на 65 и 75 дюймов. Обе будут обладать поддержкой разрешения 4K, кадровой частотой обновления 120 Гц, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Помимо всего прочего, телевизор получит встроенную выдвижную веб-камеру с разрешением 12 МП и операционную систему HarmonyOS.

Стоимость Huawei Smart Screen V 2022 на 65 дюймов составит $1040 (~65 156 рублей), а на 75 дюймов — $1670 (~104 625 рублей). Анонс запланирован с 20 по 23 октября 2022 года.

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