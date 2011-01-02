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Новости

Huawei разрешили поставки процессоров из США

Похоже, что американское эмбарго против Huawei может быть убрано. Как сообщается, США могут допустили возможность поставлять компоненты для смартфонов Huawei с американских предприятий. Единственным условием является то, чтобы их нельзя было использовать в разработке 5G.

Таким образом, в Китай могут поставлять только компоненты и чипы, которые не поддерживают сети пятого поколения.

Ранее, отметим, Samsung Display получила разрешение на поставки своих экранов Huawei. А Sony и OmniVision дали «добро» на поставку камер. И хотя это пока не говорит о возобновлении сотрудничества Huawei с какими-либо производителями микросхем, тенденция радует.

Впрочем, последнее слово всё равно останется за Министерством торговли США.

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Источник:
Financial Times
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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