Huawei разрешили поставки процессоров из США

Похоже, что американское эмбарго против Huawei может быть убрано. Как сообщается, США могут допустили возможность поставлять компоненты для смартфонов Huawei с американских предприятий. Единственным условием является то, чтобы их нельзя было использовать в разработке 5G.

Таким образом, в Китай могут поставлять только компоненты и чипы, которые не поддерживают сети пятого поколения.

Ранее, отметим, Samsung Display получила разрешение на поставки своих экранов Huawei. А Sony и OmniVision дали «добро» на поставку камер. И хотя это пока не говорит о возобновлении сотрудничества Huawei с какими-либо производителями микросхем, тенденция радует.

Впрочем, последнее слово всё равно останется за Министерством торговли США.