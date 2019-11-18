HUAWEI представила ультралёгкие ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15

Компания HUAWEI объявила о запуске новой серии ультралёгких ноутбуков HUAWEI MateBook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма.

В новых устройствах реализована функция расширенной кроссплатформенной совместимости для одновременной работы на нескольких девайсах. Помимо этого, ноутбуки получили обновлённый дизайн, безрамочные экраны FullView, высокую производительность и прочные корпуса.

В ноябре 2018 года HUAWEI представила технологию HUAWEI OneHop, позволяющую пользователям мгновенно передавать файлы между смартфонами и ПК, включая фотографии и видео. Это решение коренным образом изменило подход к передаче файлов между устройствами на Windows и Android.

Новые ноутбуки оснащены экранами FullView. Они имеют толщину 4,8 мм и 5,3 мм и с трёх сторон обрамлены ультратонкими рамками, благодаря которым экраны занимают 84% и 87% поверхности соответственно.

Новые ноутбуки оснащаются IPS-экранами с разрешением 1920×1080 с соотношением сторон 16:9 и обеспечивают обзор под углами до 178 градусов.

Устройства построены на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 5 3500U, изготовленных по технологическому процессу 12 нм. Для повышения эффективности охлаждения ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15 получили систему охлаждения HUAWEI Shark Fin Fan 2.0 с S-образными лопастями, которые динамически оптимизируют воздушный поток, что позволяет поддерживать низкую температуру.

Также модели оснащаются двухканальной оперативной памятью DDR4 объёмом до 8 Гбайт. Время автономной работы составляет около 9 часов.

Ноутбуки MateBook D 14 и HUAWEI MateBook D 15 поступают в продажу на российском рынке 14 февраля по рекомендованным розничным ценам 47 990 рублей (8 ГБ + 512 ГБ) и 44 990 рублей (8 ГБ + 256 ГБ) соответственно. Предзаказ стартует 7 февраля 2020 года.