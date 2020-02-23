Huawei представила новый смарт-телевизор
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Новости

Huawei представила новый смарт-телевизор

Huawei анонсировала свой новый умный телевизор с OLED-панелью. Новинка под названием Huawei OLED TV Vision X65 имеет 65-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 ГБ, а также выдвижную из корпуса фронтальную камеру с разрешением 24 Мп и сверхширокоугольным объективом. Камера позволяет общаться по видеосвязи и вести управление жестами.

  • Huawei Oled Tv Vision X65 2 1

За работу устройства отвечает процессор HiSilicon Hi83559C и отдельный чип Hongu 898, последний оптимизирует качество изображения выводимое на экран. Также телевизор оснащён 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти для хранения данных. Для вывода звука используется 14 динамиков мощностью 75 Вт. Работает телевизор под управлением фирменной операционной системы Harmony OS.

  • Huawei Oled Tv Vision X65 1

Пока Huawei OLED TV Vision X65 будет продаваться только в Китае за 3 500 долларов или около 260 тысяч рублей по текущему курсу. Продажи стартуют 26 апреля.

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