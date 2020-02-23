Huawei представила новый смарт-телевизор

Huawei анонсировала свой новый умный телевизор с OLED-панелью. Новинка под названием Huawei OLED TV Vision X65 имеет 65-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 ГБ, а также выдвижную из корпуса фронтальную камеру с разрешением 24 Мп и сверхширокоугольным объективом. Камера позволяет общаться по видеосвязи и вести управление жестами.

За работу устройства отвечает процессор HiSilicon Hi83559C и отдельный чип Hongu 898, последний оптимизирует качество изображения выводимое на экран. Также телевизор оснащён 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти для хранения данных. Для вывода звука используется 14 динамиков мощностью 75 Вт. Работает телевизор под управлением фирменной операционной системы Harmony OS.

Пока Huawei OLED TV Vision X65 будет продаваться только в Китае за 3 500 долларов или около 260 тысяч рублей по текущему курсу. Продажи стартуют 26 апреля.