Huawei представила глобальную версию ноутбука MateBook X Pro 2024 с уникальным дизайном

Сегодня Huawei провела в Дубае презентацию продуктов и показала обновленную версию ноутбука MateBook X Pro, который получил совершенно новый дизайн, улучшенное железо и некоторые инновационные конструктивные особенности. Также Huawei представила смарт-часы Watch Fit 3, которые внешне напоминают Apple Watch, и планшет MatePad 11,5″S с уникальным экраном PaperMatte.

Новый флагманский ноутбук от Huawei наконец-то поменял внешний вид, впервые за несколько поколений. Теперь модель получила более тонкий корпус толщиной всего 13,5 мм и вес в 980 грамм. Улучшения коснулись и железа: устройство работает на новейшем процессоре Intel Core Ultra 9, поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти и SSD до 2 ТБ. Вместо IPS-технологии экран получил матрицу OLED с диагональю в 14,2 дюйма, частотой в 120 Гц, яркостью 1000 нит. и разрешением 3120 × 2080.

Отдельно отметим изменения в конструкции. Huawei добавила в свой флагман систему охлаждения Shark Fin, которая подойдет даже для рендера видео в формате 4K, а также технологию адаптивной производительности Super Turbo. Так что MateBook X Pro теперь демонстрирует прекрасные результаты с точки зрения температуры и времени работы батареи.