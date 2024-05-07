HUAWEI анонсировала планшет MatePad 11.5″S c экраном PaperMatte нового поколения

Сегодня в Дубае компания HUAWEI представила свою новинку — планшет MatePad 11.5″S с экраном PaperMatte нового поколения, соотношение сторон которого близко к «золотому сечению».

HUAWEI MatePad 11.5″S получил дисплей TFT LCD (IPS) с разрешением 2800×1840 и частотой обновления 144 Гц. Производитель подчеркивает, что благодаря коэффициенту отражения менее 2%, устройство эффективно устраняет до 99% световых бликов, что делает его идеальным для использования на солнце.

Конфигурация памяти всего одна — 8/256 ГБ. Какой именно процессор используется в MatePad 11.5″S компания не сообщает. Габариты устройства 261×177,2×6,2 мм, а вес — 510 грамм.

Планшет оснащен основной камерой на 13 Мп (f/1.8), фронталкой на 8 Мп (f/2.0), аккумулятором на 8800 мАч и четырьмя динамиками. «Из коробки» MatePad 11.5″S работает на HarmonyOS 4.2. Стоимость новинки пока неизвестна.