Huawei представила смарт-часы Watch Fit 3, которые внешне напоминают Apple Watch

Huawei на специальном мероприятии в Дубае представила смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 3. Главное отличие 3-й версии от предыдущих поколений в том, что новые HUAWEI WATCH FIT 3 получили 1,82-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480 × 408 пикселей в классическом квадратном форм-факторе. Максимальная яркость составляет 1500 кд/м2.

Корпус выполнен из алюминия, а его толщина составляет всего 9,9 мм при общем весе 26 г. Также часы получили рельефную поворотную кнопку.

В устройстве есть всё для занятий спортом и мониторинга физических нагрузок. HUAWEI WATCH FIT 3 умеет контролировать вес пользователи с помощью приложения «Будь в форме», где представлена библиотека блюд из более 50 стран и регионов, а также поддерживается функция анализа рациона. Кроме того, часы способны дать пользователю индивидуальные рекомендации для построения тренировки.

Для мониторинга показателей здоровья в HUAWEI WATCH FIT 3 реализована усовершенствованная технология HUAWEI TruSleep 4.0 с функцией оценки дыхания во время сна. Также на часах обновлена технология HUAWEI TruSeen 5.5, которая поддерживает на 30% более стабильную работу функций пульсометра. Новый интерфейс функции измерения SpO2 позволит пользователю узнать текущий уровень кислорода в крови всего за 25 секунд.

Помимо прочего, есть защита от воды до 5 АТМ, поддержка Bluetooth 5.2, а также микрофон и динамик для ответов на звонки. Заявленное время автономности составляет около 10 дней.

Цена Huawei Watch Fit 3 в Европе составляет 159 евро за версию с силиконовым ремешком, а версия кожаным ремешком обойдётся в 179 евро.