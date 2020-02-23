Huawei представила бюджетные смартфоны серии Y в России

Huawei представила для российского рынка три новых бюджетных смартфона серии Y – Huawei Y5p, Y6p и Y8p.

Новая линейка получила тройную камеру с объективом 48 МП для Huawei Y8p и ёмкостную батарейку на 5000 мАч для HUAWEI Y6p. Смартфоны Huawei Y8p и Y6p оснащены модулем NFC для оплаты товаров и услуг через приложение «Кошелек».

Huawei Y5p

Huawei Y5p

Huawei Y6p

Huawei Y6p

Huawei Y8p

Все три смартфона получили фирменную прошивку EMUI 10.1. Работаю устройства на базе Android, но лишены поддержки сервисов Google, что накладывает небольшие ограничения на использование функций.

Цены в России

Huawei Y8p — 16 999 рублей;

Huawei Y6p — 10 99 рублей;

Huawei Y5p — 6 999 рублей.

Huawei Y8p будет доступна к предзаказу с 26 мая, при оформлении которого предлагается фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro в подарок. С 5 июня 2020 года три новых смартфона HUAWEI Y8p/ Y6p/ Y5p появятся в открытой продаже в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнерах компании.