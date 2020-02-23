Huawei представила бюджетные смартфоны серии Y в России

Huawei представила для российского рынка три новых бюджетных смартфона серии Y – Huawei Y5p, Y6p и Y8p.
Новая линейка получила тройную камеру с объективом 48 МП для Huawei Y8p и ёмкостную батарейку на 5000 мАч для HUAWEI Y6p. Смартфоны Huawei Y8p и Y6p оснащены модулем NFC для оплаты товаров и услуг через приложение «Кошелек».
Все три смартфона получили фирменную прошивку EMUI 10.1. Работаю устройства на базе Android, но лишены поддержки сервисов Google, что накладывает небольшие ограничения на использование функций.
Цены в России
- Huawei Y8p — 16 999 рублей;
- Huawei Y6p — 10 99 рублей;
- Huawei Y5p — 6 999 рублей.
Huawei Y8p будет доступна к предзаказу с 26 мая, при оформлении которого предлагается фитнес-браслет Huawei Band 4 Pro в подарок. С 5 июня 2020 года три новых смартфона HUAWEI Y8p/ Y6p/ Y5p появятся в открытой продаже в фирменных магазинах HUAWEI и магазинах-партнерах компании.
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