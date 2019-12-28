Huawei P40 Pro может получить стандартный разъем для наушников
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Новости

Huawei P40 Pro может получить стандартный разъем для наушников

Релиз Huawei P40 Pro должен состоятся через три месяца, а новые подробности появляются каждую неделю. В этот раз инсайдер опубликовал дизайн чехла для грядущего флагмана. Также об это свидетельствует нанесенная маркировка.

  • P40 3
  • P40 2
  • P40 1
  • P40 1
  • P40 4

Силиконовый чехол демонстрирует большой вырез для основной камеры с пяти модулями, а верхние отверстия дают понять, что смартфон получит стандартный 3,5-мм. Но его расположение вызывает вопросы. Поэтому в итоговой версии его могут убрать вовсе.

Huawei P40 5

Кроме того, инсайдер показал не очень качественное изображение с основной камерой. По слухам уже известно, что топовый вариант P40 получит 5 камер и 10-кратный оптический зум.

Выход новой линейки Huawei P40 ожидается весной 2020 года.

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