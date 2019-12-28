Huawei P40 Pro может получить стандартный разъем для наушников

Релиз Huawei P40 Pro должен состоятся через три месяца, а новые подробности появляются каждую неделю. В этот раз инсайдер опубликовал дизайн чехла для грядущего флагмана. Также об это свидетельствует нанесенная маркировка.

Силиконовый чехол демонстрирует большой вырез для основной камеры с пяти модулями, а верхние отверстия дают понять, что смартфон получит стандартный 3,5-мм. Но его расположение вызывает вопросы. Поэтому в итоговой версии его могут убрать вовсе.

Кроме того, инсайдер показал не очень качественное изображение с основной камерой. По слухам уже известно, что топовый вариант P40 получит 5 камер и 10-кратный оптический зум.

Выход новой линейки Huawei P40 ожидается весной 2020 года.